Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 243,09 USD.

Die Tesla-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 243,09 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 242,75 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 247,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.320.782 Tesla-Aktien.

Am 12.07.2024 markierte das Papier bei 270,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,45 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,82 USD am 23.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,38 USD.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 16.10.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,24 USD im Jahr 2024 aus.

