Tesla Aktie News: Tesla gibt am Vormittag ab

Die Tesla-Aktie notierte um 03.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 887,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 885,90 EUR. Bei 885,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 626 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. 17,79 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2021 bei 562,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 57,74 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,30 USD je Tesla-Aktie.

