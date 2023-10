Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 239,30 EUR.

Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:14 Uhr um 0,3 Prozent auf 239,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 239,05 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.341 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 11,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 148,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Preiswerter als Teslas Model 3: Diese Elektroautos der Konkurrenz könnten Tesla das Geschäft vermiesen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie dennoch fester: Tesla mit enttäuschenden Auslieferungen im vergangenen Quartal