Tesla Aktie News: Tesla legt am Mittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 1.037,60 EUR zu. Bei 1.042,00 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.036,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.320 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 446,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 773,33 USD.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,72 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,74 Milliarden USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Tesla am 20.04.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz am 27.07.2022.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

