Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 215,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 325.429 Stück.

Bei einem Wert von 314,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 31,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Abschläge von 52,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,70 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.329,00 USD umgesetzt, gegenüber 18.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,35 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

