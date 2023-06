Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 203,00 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 220,05 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,29 USD zu. Mit einem Wert von 217,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 35.031.749 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 314,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,00 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,70 USD.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,35 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

