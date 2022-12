Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verbilligt sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 175,64 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 176,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 174,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 182,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.717 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 50,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 161,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 9,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 447,73 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,09 USD fest.

Redaktion finanzen.net

