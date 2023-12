Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 216,75 EUR ab.

Die Tesla-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 216,75 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 215,60 EUR. Bei 216,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.953 Tesla-Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 267,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 18,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Abschläge von 55,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,11 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.454,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

