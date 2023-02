Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,14 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 177,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 176,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,50 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 122.709 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 96,30 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 84,63 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 390,09 USD für die Tesla-Aktie.

Am 25.01.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

