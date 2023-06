Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 213,00 EUR

2,90% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 225,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 331.669 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,55 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 54,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,70 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,07 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Wall Street-Titel NVIDIA-Aktie zu teuer: Welche Aktie ARK Invest-Chefin Cathie Wood stattdessen als KI-Gewinner sieht

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie - "Master of Coin" Zach Kirkhorn: So ist Teslas Finanzchef am Erfolg des E-Autobauers beteiligt

Wie Experten die Tesla-Aktie im Mai einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com