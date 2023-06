Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Tesla 210,05 EUR

Das Papier von Tesla legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 210,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 210,70 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 210,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 39.131 Stück.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 50,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 54,20 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,70 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

