Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Verlusten

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 168,22 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 167,40 EUR. Mit einem Wert von 171,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 18.402 Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 52,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,12 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 4,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 447,73 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD erwirtschaftet worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,09 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images