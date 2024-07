Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 245,83 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 245,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 244,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,65 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3.227.174 Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 21,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 77,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 158,13 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 23.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 29.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

