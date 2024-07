Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Nachmittag an

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 255,46 USD.

Das Papier von Tesla legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 255,46 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 256,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,00 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.709.698 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 138,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 45,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,13 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 23.04.2024 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,80 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 21,30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 29.07.2025 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,41 USD je Aktie.

