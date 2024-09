Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Tesla am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 215,94 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 215,94 USD. Bei 219,03 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.412.995 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (278,97 USD) erklomm das Papier am 16.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 29,19 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,71 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 176,50 USD an.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 25,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2024 terminiert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 USD je Aktie.

