Tesla Aktie News: Tesla gibt am Montagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 644,30 EUR

-3,04% Charts

News

Analysen

Um 13.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 647,20 EUR. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 642,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 655,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.980 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 17.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 489,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 868,33 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.04.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.756,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD in den Büchern standen.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla: Kommt bald eine Super-Batterie mit 100 Jahren Lebensdauer?

Tesla-Aktie schließt schwächer: US-Verkehrsbehörde weitet Untersuchung von Teslas 'Autopilot'-System aus

"In schwierigen Zeiten gewinnt die Innovation an Zugkraft" - Cathie Wood kauft bei NVIDIA und Roku hinzu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com