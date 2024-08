Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Dienstagnachmittag

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 202,86 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 202,86 USD nach oben. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 204,02 USD zu. Bei 198,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.083.059 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 278,97 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 37,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 46,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,50 Mrd. USD im Vergleich zu 24,93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 16.10.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

"Show-Stealer": Teslas Energiegeschäft als geheimer Wachstumstreiber - Aktien-Analysten optimistisch

Familie verklagt Tesla nach tödlichem Unfall mit aktiviertem Autopilot

Neuerung bei Tesla: Was ein Foto-Leak über das neue Model Y verrät