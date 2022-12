Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 161,60 EUR

1,23% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 162,00 EUR ab. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 159,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 160,26 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 42.866 Aktien.

Bei 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 54,69 Prozent Luft nach oben. Am 13.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 159,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 1,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 447,73 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Teslas Ladesäulen verstoßen gegen deutsches Recht - So harsch reagiert Tesla auf Vorwürfe

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Sammelpunkte: Tesla startet das Referral Program neu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images