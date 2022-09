Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Tesla 303,25 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 304,45 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 305,00 EUR. Bei 304,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 10.686 Aktien.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 15,43 Prozent niedriger. Am 25.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 57,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

