Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag auf rotem Terrain

Das Papier von Tesla befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 144,00 EUR ab. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 142,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,02 EUR. Zuletzt wechselten 83.307 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 357,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 142,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 0,88 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 432,27 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,62 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

