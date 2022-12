Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 147,66 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 04:22 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 150,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 165.641 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 357,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 58,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 142,10 EUR fiel das Papier am 15.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Software macht Probleme: Darum wurden 2022 so viele Tesla-Fahrzeuge zurückgerufen

Tesla-Aktie verliert bei Anlegern an Reiz und fällt auf Zweijahrestief

Hot Stocks heute: Heute wird es eine Zinsanhebung geben - Einschätzung zur Tesla-Aktie