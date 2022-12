Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 143,96 EUR

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 146,00 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.283 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 59,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Wert wurde am 15.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 0,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Software macht Probleme: Darum wurden 2022 so viele Tesla-Fahrzeuge zurückgerufen

Tesla-Aktie verliert bei Anlegern an Reiz und fällt auf Zweijahrestief

Hot Stocks heute: Heute wird es eine Zinsanhebung geben - Einschätzung zur Tesla-Aktie

Bildquellen: John Keeble/Getty Images