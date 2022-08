Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 894,00 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 895,80 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 897,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 894,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 17,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.08.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 569,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 57,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla veröffentlichte am 20.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ford-CEO provoziert: "Nimm das, Elon!" - Scharfer Konkurrenzkampf zwischen Ford und Tesla um EV-Marktanteile entbrannt

Nur ein Scherz: Elon Musk will Manchester United nicht kaufen - Britischer Milliardär Ratcliffe will zuschlagen - Manchester United-Aktie steigt

Trading Idee: Twitter - Weiterer Hochlauf?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com