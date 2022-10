Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 229,00 EUR

Um 09:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 228,25 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 228,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.027 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 36,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 598,42 USD an.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 16.934,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 11.958,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,14 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

