Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag nahezu unverändert

Kurs der Tesla

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tesla-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 220,89 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 220,89 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 221,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 219,25 USD. Bei 220,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.451.125 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 270,93 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 18,47 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,82 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 37,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,57 USD an.

Am 23.07.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 25,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tesla am 23.10.2024 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

BYDs Expansion: Mexiko im Zentrum ambitionierter Pläne für den Elektrofahrzeugmarkt

"Er ist ein brillanter Mann": Donald Trump will Tesla-Chef Elon Musk als Politiker einsetzen

Tesla-Aktie gefragt: Tesla will 'Robotaxi' als Marke eintragen lassen