Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag im Aufwind

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 304,40 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 305,60 EUR aus. Bei 301,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.612 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 15,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 193,20 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 679,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

