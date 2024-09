Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 236,22 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 236,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 237,60 USD. Mit einem Wert von 234,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3.860.655 Aktien.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 273,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 15,96 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 138,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Mit einem Kursverlust von 41,23 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 196,38 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 24,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.10.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

