Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 167,68 EUR

-0,78% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:21 Uhr um 1,8 Prozent auf 176,87 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 148.070 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 384,29 USD markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 53,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 389,36 USD.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,08 Prozent auf 21.454,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.719,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Neue Preissenkungen bei Tesla - Musk erwartet "verrückte Nachfrage"

NYSE-Wert Ford-Aktie mit Herausforderungen: So könnte es für Fords E-Auto-Flotte weitergehen

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen will sich offenbar an Minen für Batterie-Rohstoffe beteiligen - Absatz deutlich gestiegen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com