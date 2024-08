Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 225,56 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 225,56 USD zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 228,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 225,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.728.695 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 278,97 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 19,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,82 USD am 23.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2024 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 16.10.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,24 USD fest.

