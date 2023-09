Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich Tesla

20.09.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 266,30 USD.

Um 09:02 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 266,30 USD. Bei 266,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.802 Tesla-Aktien umgesetzt. Am 21.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 305,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 14,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 105,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 241,67 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Tesla-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Ziel verfehlt: NASDAQ-Aktie Tesla hat 50.000 Supercharger-Säulen - deutlich weniger als geplant NASDAQ-Wert Tesla-Aktie etwas fester: Wasserverband fordert neuen Genehmigungsantrag zum Werk-Ausbau S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tesla eingebracht

