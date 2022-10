Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel Tesla 214,45 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 213,85 EUR ab. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,05 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 63.576 Aktien.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 40,60 Prozent wieder erreichen. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 10,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 596,08 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,20 USD je Tesla-Aktie.

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

Ausblick: Tesla präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tesla mit neuem Auslieferungsrekord in Deutschland: So dominant ist Tesla auf dem heimischen Elektroauto-Markt

