Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Einbußen

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 130,06 EUR nach. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,38 EUR. Zuletzt wechselten 26.737 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (357,53 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. 63,62 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,42 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 1,28 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 432,27 USD.

Am 19.10.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com