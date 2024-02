Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 181,14 EUR.

Die Tesla-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 181,14 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 180,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,72 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 6.996 Aktien.

Bei einem Wert von 267,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 47,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,74 EUR am 28.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 215,78 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 24.01.2024. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 17.04.2024 vorlegen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

