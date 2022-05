Tesla Aktie News: Tesla gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 624,20 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 23.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 606,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 599,50 EUR. Bei 644,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 60.259 Aktien.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2021 bei 473,10 EUR. Mit Abgaben von 28,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 868,18 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Das EPS belief sich auf 3,22 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 18.756,00 USD gegenüber 10.389,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,12 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

