Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Abschlägen

Die Tesla-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 290,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 290,30 EUR. Mit einem Wert von 291,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.688 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 19,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.934,00 USD – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 11.958,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,05 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

