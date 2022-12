Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Tesla 119,68 EUR

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 120,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 118,20 EUR. Bei 120,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 78.904 Stück.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 66,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 118,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 1,76 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 432,27 USD je Tesla-Aktie an.

Am 19.10.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,06 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com