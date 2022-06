Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 675,30 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 676,70 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 681,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 675,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.884 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 523,80 EUR. Dieser Wert wurde am 09.07.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 29,19 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 868,33 USD.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 18.756,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 10.389,00 USD umsetzen können.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.07.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,35 USD je Tesla-Aktie.

