Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 187,86 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 187,86 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,38 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.474.069 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,82 USD am 23.04.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 26,10 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,11 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.04.2024. In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.

