Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag gesucht

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 189,47 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 189,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,54 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 25.873.318 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,26 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 382,45 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.07.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,35 USD fest.

