Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Einbußen

Der Tesla-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 171,58 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,52 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 171,32 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.888 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 84,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 78,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 382,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 23.329,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 18.756,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Widerstand gegen Preiskrieg: NASDAQ-Wert Rivian plant keine Preissenkungen für seine E-Fahrzeuge

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Besuch bei der Formel 1: Tesla-Chef Elon Musk bringt Vorschlag für neues Formel 1-Rennen mit

