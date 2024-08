Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 217,95 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 217,95 USD ab. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 216,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 218,67 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.508.537 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 278,97 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,00 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 138,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 36,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 25,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,30 Prozent gesteigert.

Am 16.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.

