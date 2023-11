Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Nachmittag

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 233,33 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 233,33 USD. Bei 232,10 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 236,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 26.265.149 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,11 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.350,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.454,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.01.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2023 aus.

