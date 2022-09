Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 289,50 EUR

Um 12:04 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 288,60 EUR ab. Bei 288,50 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 293,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.385 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,83 Prozent. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Am 20.07.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,10 USD je Aktie belaufen.

