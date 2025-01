Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 393,88 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 393,88 USD ab. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 391,99 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.396.286 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,02 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 246,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 25,18 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 2,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

