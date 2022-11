Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,16 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 179,16 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 177,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.840 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2022 bei 161,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 447,73 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.454,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

