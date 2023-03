Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,76 EUR

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 195,06 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 248.403 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 384,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). 49,24 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 91,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 389,36 USD.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,96 USD je Tesla-Aktie.

Batterien aus China: Tesla droht Verlust von vollständiger US-Steuergutschrift auf günstigstes Model 3

US-Verkehrsminister zeigt sich kritisch gegenüber Autopilot von Tesla - lobt aber den Fortschritt bei E-Ladestationen in den USA

Tesla-Konkurrent BYD mit Zahlen: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung - BYD-Aktie zieht an

