Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 30.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 719,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 732,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 732,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.072 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 1.080,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 33,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 473,10 EUR. Dieser Wert wurde am 05.06.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 52,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 850,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.756,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.389,00 USD umgesetzt worden waren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 16,22 USD im Jahr 2023 aus.

