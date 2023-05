Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 186,60 EUR

2,72% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 199,44 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 204,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 38.653.571 Stück.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Mit einem Kursverlust von 48,95 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 382,45 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Trading Idee: Tesla - Abprall am 200er-EMA

Mercedes, Tesla und Co.: Studie offenbart Rückgang der Profitabilität von Autobauern

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz