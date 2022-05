Tesla Aktie News: Tesla gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 704,90 EUR

Um 31.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 690,00 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 690,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 711,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.889 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2021 bei 473,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 850,00 USD angegeben.

Am 20.04.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 80,54 Prozent gesteigert.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,22 USD je Aktie belaufen.

