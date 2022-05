Tesla Aktie News: Tesla am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 722,00 EUR

-0,40% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 09:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 704,80 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 704,80 EUR ab. Bei 711,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 2.852 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 473,10 EUR fiel das Papier am 05.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,97 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 850,00 USD aus.

Am 20.04.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,93 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.756,00 USD im Vergleich zu 10.389,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,22 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Über 22.000 Fahrzeuge in sechs Stunden verkauft - BYD Seal riesiger Erfolg in China

Tesla-Aktie: Tesla aufgrund von Plänen zur Erweiterung von Firmengelände in Grünheide in der Kritik

Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images